Marché de Noël d Saussignac Saussignac, 10 décembre 2022, Saussignac.

Marché de Noël d Saussignac

Saussignac Dordogne

2022-12-10 – 2022-12-10

Saussignac

Dordogne

Saussignac

L’association le CEP des coteaux de Saussignac organise son marché de Noël.

Vous découvrirez une trentaine d’exposants, de l’artisanat , des décorations de Noël, des objets en bois, en tissus, en cuir, en corne, des bijoux originaux , des créations pour décorer vos tables de fête, des vêtements et bien sûr les incontournables friandises.

Dans les trois chalets en bois, l’association du basket et l’association du CEP proposeront des crêpes, des boissons chaudes et des pâtisseries faites maison. Le collectif des Ploucs sera présent avec sa cuisine itinérante et prendra en charge la confection d’un plat chaud accompagné de bière de Noël, de vin chaud etc…

Il y aura une tombola, le tirage aura lieu le dimanche vers 17h .Le Père Noël viendra apporter aux enfants des friandises le dimanche après-midi.

L’association le CEP des coteaux de Saussignac organise son marché de Noël.

Vous découvrirez une trentaine d’exposants, de l’artisanat , des décorations de Noël, des objets en bois, en tissus, en cuir, en corne, des bijoux originaux , des créations pour décorer vos tables de fête, des vêtements et bien sûr les incontournables friandises.

Dans les trois chalets en bois, l’association du basket et l’association du CEP proposeront des crêpes, des boissons chaudes et des pâtisseries faites maison. Le collectif des Ploucs sera présent avec sa cuisine itinérante et prendra en charge la confection d’un plat chaud accompagné de bière de Noël, de vin chaud etc…

Il y aura une tombola, le tirage aura lieu le dimanche vers 17h .Le Père Noël viendra apporter aux enfants des friandises le dimanche après-midi.

+33 5 53 27 25 13

association CEP

Saussignac

dernière mise à jour : 2022-11-17 par