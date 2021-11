Marché de Noël Cuverville, 5 décembre 2021, Cuverville.

Marché de Noël Salle des fêtes Jacques Jamet 13 Rue des Hauts Fourneaux Cuverville

2021-12-05

Cuverville Calvados Cuverville

La magie de Noël vous attend à Cuverville ! La ville organise son marché de Noël, de nombreux exposants et créateurs seront présents (articles de couture, sacs, trousses, origami, sacs animaux, bougies, parfums, sculpture sur bois, peintures, bijoux, miel… etc).

Les associations cuvervillaises proposeront la vente de biscuits de Noël, saucissons, paninis, boissons chaudes, calendriers…

Venez déguster du vin et des marrons chauds ainsi que des spécialités africaines et allemandes à découvrir !

Au programme :de 14h à 17h30 : __ & de 15h à 16h30 : ̀ ̀ ̈ (photos par le club photo de Cuverville) à16h30 : ̈ avec le SIVOM

Mais aussi, toute la journée :Concours de dessins avec des jeux de société à gagnerLettre au père Noël à posterCollecte de jouets en partenariat avec la Croix Rouge Française

Source : Ville de Cuverville

mairie@cuverville.fr +33 2 31 72 37 29 http://www.cuverville.fr/

