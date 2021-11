Cult Cult 70150, Cult Marché de Noël Cult Cult Catégories d’évènement: 70150

L'association Bouchton Cult organise son marché de Noël le samedi 18 décembre 2021 à Cult, de 15 h à 21 h. Au programme des stands d'artisans, des producteurs et des commerçants, une visite du Père Noël à 18 h. Vous pourrez également profiter de restauration sur place, des gaufres, des marrons, du vin chaud ou encore du jus de pomme. Les inscriptions sont ouvertes pour les exposants par téléphone ou par mail. bouchtoncult70@orange.fr

