Marché de Noël Crouseilles, 18 décembre 2021, Crouseilles.

Marché de Noël Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles

2021-12-18 10:00:00 – 2021-12-24 12:00:00 Route de Madiran Château de Crouseilles

Crouseilles Pyrénées-Atlantiques Crouseilles

EUR 0 0 Venez faire le plein de cadeaux et de bon produits pour le week-end et les fêtes. Au programme : venue du Père Noël, dégustation de nos vins.

Nous vous aidons à composer vos coffrets cadeaux pour vos proches ou à trouver la bouteille idéal avec votre menu .

Vous y retrouverez également vos producteurs habituels : Mathilde Lanouilh, Earl Arnault de Tadousse avec le porc fermier, Eric Labat d’Aurions Idernes avec confitures et jus de raisins, Sophie Dupouy d’Aydie avec ses haricots mais du Béarn, La Ferme Bacala avec ses foies gras de Canard, Jardilouit et ses kiwis, paniers de légumes.

+33 5 59 68 57 14

Cave de Crouseilles

Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles

