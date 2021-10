Crest Crest Crest, Drôme Marché de Noël Crest Crest Catégories d’évènement: Crest

Crest Drôme Crest Marché de noël, marché aux santons, animations diverses.

Chalets et promenade du père noël mais aussi une balade en traîneau avec des rennes…

Un chalet présentera des produits artisanaux du Tibet.

Voir programme détaillé. admin@mairie-crest.fr +33 4 75 76 61 10 http://www.mairie-crest.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-15 par

