Marché de Noël Crécy-en-Ponthieu, 17 décembre 2022

Marché de Noël

Crécy-en-Ponthieu Somme

2022-12-17 – 2022-12-17

Crécy-en-Ponthieu

Somme

Un Noël magique vous attends samedi après-midi à Crécy-en-Ponthieu. Des exposants seront présents toute l’après-midi de 14h à 18h. Un food truck, des gaufres et du vin chaud seront aussi à votre disposition.

A 15h le Père Noël arrivera avec ses lutins en calèche et il sera présent dans son chalet durant 2h.

A 17h débutera la déambulation des personnages de Disney.

Et pour finir en beauté, un feu d’artifice féérique sera tiré à 19h15.

A partir de 20h30, vous aurez la possibilité de participer à un repas tartiflette à la salle du Casino (sur réservation avant le 10 décembre)

Manèges et tours de calèche gratuit avec tickets, à retirer chez les commerçants dès le 9 décembre.

Crécy-en-Ponthieu

dernière mise à jour : 2022-11-18 par