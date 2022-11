Marché de Noël Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire

Marché de Noël

2022-12-03

16 Rue de la Ratille Centre Hospitalier Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

10:00:00 – 18:00:00

Centre Hospitalier 16 Rue de la Ratille

Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire Craponne-sur-Arzon Marché de noël.

Nombreux exposants, buvette et petite restauration sur place.

Animations tout au long de la journée. animation@hopital-craponne.fr +33 4 71 01 10 00 Centre Hospitalier 16 Rue de la Ratille Craponne-sur-Arzon

