Courseulles-sur-Mer Calvados

Courseulles-sur-Mer

Marché de Noël – Courseulles fête Noël rue de l'édit Salle de l'Édit Courseulles-sur-Mer

2021-12-04 – 2021-12-05

Courseulles-sur-Mer Calvados Les fêtes approchent à grand pas et les enfants décomptent déjà le nombre de jours avant l’arrivée du Père Noël. A partir du 4 décembre, la Ville de Courseulles-sur-Mer propose de nombreuses animations aux familles !

Les festivités débuteront avec le marché de Noël et se poursuivront avec la parade et le village de Noël. De quoi illuminer les yeux des enfants (et des grands) ! LE PROGRAMME Le Marché de Noël le samedi 4 et dimanche 5 décembre de 10h à 18h à la Salle de l’Edit

55 exposants seront présents pour faire le plein de cadeaux et de gourmandises. La Parade du Père Noël le vendredi 17 décembre à 17h30. Départ Place de Gaulle

Un moment magique pour petits et grands ! Le Village de Noël à partir du vendredi 17 décembre

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Courseulles-sur-Mer Autres Lieu Courseulles-sur-Mer Adresse rue de l'édit Salle de l'Édit Ville Courseulles-sur-Mer lieuville rue de l'édit Salle de l'Édit Courseulles-sur-Mer