13111 Coudoux Faîtes le plein de produits gourmands et commencez à remplir votre hôte de cadeaux pendant que les enfants profitent du père Noël. Des ateliers créatifs et une séance de cirque Piedon à 15h.



Programme de ces deux journées :

● de 10h à 18h : Marché de noël artisanal sous chapiteau

● de 10h à 17h : ateliers créatifs pour les enfants (réservation obligatoire)

● à 15h : Spectacle du cirque Piedon : 5€ (Entrées limitées sans inscription)

● de 14h à 15h et de 16h30 à 18h : Venez rencontrer le père Noël

● à 19h30 : Restauration sous chapiteau : repas cabaret Venez profiter du Marche de Noël au centre commercial Maubequi avec la présence de nombreux artisans, des producteurs locaux et fait main : Truffes, charcuterie, escargots, foie gras, épices, gâteaux de Provence et artisanat Coudoux

