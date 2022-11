Marché de Noël Confort-Meilars Confort-Meilars Confort-Meilars Catégories d’évènement: Confort-Meilars

Finistère Confort-Meilars L’équipe du magasin Gamm-Vert Village de Confort-Meilars organise à l’occasion de sa foire aux vins, un marché de Noël avec des producteurs, artisans et associations du secteur. Vous y trouverez : Food Trucks, saucissons, fromages, miel, confitures, bières artisanales, vins et vin chaud, épices, bijoux, produits de bien-être, accessoires… sans oublier le Père Noël qui arrivera en tracteur à 16h ! Rendez-vous le 3 décembre de 11h à 18h à Penguel, Confort Meilars. camille.queromes@terresdelouest.fr +33 2 98 74 50 60 Confort-Meilars

