Marché de Noël Concressault

2021-12-05 09:30:00 – 2021-12-05 18:00:00

L'association des "Amis de l'église Saint-Pierre de Concressault" organise un marché de Noël à Concressault ! Au profit de la rénovation de l'église St Pierre.

La présentation d’un pass sanitaire sera exigée, en plus du respect des gestes barrière. robert.villien@gmail.com L’association des “Amis de l’église Saint-Pierre de Concressault” organise un marché de Noël à Concressault ! Au profit de la rénovation de l’église St Pierre.

La présentation d’un pass sanitaire sera exigée, en plus du respect des gestes barrière. © Amis de l’église Saint-Pierre de Concressault

