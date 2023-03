Marché de Noël & Concert Place du Docteur Gireaux Perche en Nocé Catégories d’Évènement: Orne

Marché de Noël sur la place du Docteur Gireaux (nombreux stands de produits régionaux et différentes associations), restauration sur place. Arrivée du Père Noël vers 16h. Concert de la chorale CAPPELLUM en l'église à 16h30. Une organisation de Nocé Patrimoine.

