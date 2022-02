MARCHÉ DE NOËL “CONCERT D’ORGUE À VOUVANT : VIRGILE MONIN” Vouvant Vouvant Catégories d’évènement: Vendée

Vouvant

MARCHÉ DE NOËL “CONCERT D’ORGUE À VOUVANT : VIRGILE MONIN” Vouvant, 26 novembre 2022, Vouvant. MARCHÉ DE NOËL “CONCERT D’ORGUE À VOUVANT : VIRGILE MONIN” Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant

2022-11-26 – 2022-11-27 Église Notre-Dame Place de l’Eglise

Vouvant Vendée Vouvant +33 2 51 69 44 99 https://orgueetmusiqueavouvant.com/ Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Vendée, Vouvant Autres Lieu Vouvant Adresse Église Notre-Dame Place de l'Eglise Ville Vouvant lieuville Église Notre-Dame Place de l'Eglise Vouvant Departement Vendée

Vouvant Vouvant Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vouvant/

MARCHÉ DE NOËL “CONCERT D’ORGUE À VOUVANT : VIRGILE MONIN” Vouvant 2022-11-26 was last modified: by MARCHÉ DE NOËL “CONCERT D’ORGUE À VOUVANT : VIRGILE MONIN” Vouvant Vouvant 26 novembre 2022 Vendée Vouvant

Vouvant Vendée