5 Rue Ar Vigouden École Notre Dame de la Clarté Combrit Finistère

2022-12-03 16:00:00 – 2022-12-03 20:00:00

Finistère Créations fabriquées par les parents d’élèves (décoration, produits gourmands, jouets, …)

Buvette et petite restauration au profit des projets pédagogiques de l’école.

Quelques artisans et le père Noël seront aussi présents. apel.nd.de.la.clarte@gmail.com +33 2 98 56 32 34 École Notre Dame de la Clarté 5 Rue Ar Vigouden Combrit

