Marché de Noël Combrit, 5 décembre 2021, Combrit.

Marché de Noël École Notre Dame de la Clarté 5 Rue Ar Vigouden Combrit

2021-12-05 10:00:00 – 2021-12-05 14:00:00

Combrit

Plusieurs stands (en intérieur) : Création en bois et tissu – Décoration de Noël – Bijoux

Restauration sur place : gâteaux – crêpes et galettes – vin chaud et chocolat chaud

Visite et photo avec le Père Noël de 11h à 13h

Pass sanitaire obligatoire

notredame.delaclarte@wanadoo.fr +33 2 98 56 32 34

École Notre Dame de la Clarté 5 Rue Ar Vigouden Combrit

