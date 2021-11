Combeaufontaine Combeaufontaine Combeaufontaine, Haute-Saône Marché de Noël Combeaufontaine Combeaufontaine Catégories d’évènement: Combeaufontaine

Haute-Saône

Marché de Noël Combeaufontaine, 8 décembre 2021, Combeaufontaine. Marché de Noël Combeaufontaine

2021-12-08 – 2021-12-08

Combeaufontaine Haute-Saône Combeaufontaine EUR Les classes de Seconde et Première Bac Pro Vente/ Commerce de la Maison Familiale Rurale de Combeaufontaine organisent un marché de Noël, le mercredi 8 décembre de 16h à 21h à la MFR.

Gratuit.

Buvette et petite restauration sur place. +33 3 84 92 10 48 Les classes de Seconde et Première Bac Pro Vente/ Commerce de la Maison Familiale Rurale de Combeaufontaine organisent un marché de Noël, le mercredi 8 décembre de 16h à 21h à la MFR.

Gratuit.

Buvette et petite restauration sur place. Combeaufontaine

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Combeaufontaine, Haute-Saône Autres Lieu Combeaufontaine Adresse Ville Combeaufontaine lieuville Combeaufontaine