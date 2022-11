Marché de Noël Collorgues Collorgues Catégories d’évènement: Collorgues

Gard

Marché de Noël Collorgues, 3 décembre 2022, Collorgues. Marché de Noël

Village & Foyer Collorgues Gard

2022-12-03 10:30:00 – 2022-12-03 18:00:00 Collorgues

Gard Collorgues Gard L’AP le Sou des écoles organise une journée de Noël ! Retrouvez des producteurs, créateurs artisans sur place ainsi que de nombreuses animations (contes, photos avec le Père Noël, spectacle de Noël…) sur la Marché de Noël du village ! mairie.collorgues@sfr.fr +33 4 66 81 20 58 Collorgues

dernière mise à jour : 2022-11-21 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard

Détails Catégories d’évènement: Collorgues, Gard Autres Lieu Collorgues Adresse Village & Foyer Collorgues Gard Destination Pays d'Uzès Pont du Gard Ville Collorgues lieuville Collorgues Departement Gard

Collorgues Collorgues Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/collorgues/

Marché de Noël Collorgues 2022-12-03 was last modified: by Marché de Noël Collorgues Collorgues 3 décembre 2022 Collorgues gard Village & Foyer Collorgues Gard Destination Pays d'Uzès Pont du Gard

Collorgues Gard