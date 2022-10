Marché de Noël Coarraze, 4 décembre 2022, Coarraze.

Marché de Noël

Place de la Mairie Coarraze Pyrnes-Atlantiques

2022-12-04 10:00:00 – 2022-12-04

EUR 0 0 Le traditionnel Marché de Noël de l’Association des Parents d’Elèves est reconduit. Retrouvez des artisans ou créateurs du Béarn ou d’un peu plus loin, producteurs locaux de gourmandises sucrées ou salées (non consommables du place. Vous retrouverez également des animations et de la restauration.

Au plaisir de vous accueillir pour une nouvelle belle journée festive et chaleureuse !

©APE Coarraze

dernière mise à jour : 2022-10-08 par