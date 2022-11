Marché de noël Clux-Villeneuve Clux-Villeneuve Catégories d’évènement: Clux-Villeneuve

Sane-et-Loire

Marché de noël Clux-Villeneuve, 4 décembre 2022, Clux-Villeneuve. Marché de noël

Salle des Fêtes – Voie Romaine Voie Romaine Clux-Villeneuve Sane-et-Loire Voie Romaine Salle des Fêtes – Voie Romaine

2022-12-04 – 2022-12-04

Voie Romaine Salle des Fêtes – Voie Romaine

Clux-Villeneuve

Sane-et-Loire Clux-Villeneuve EUR 0 0 Créations artisanales, produits locaux, sapins de noël . Sur place : Buvette, croque-monsieur, gaufres. labienvenue71@gmail.com Voie Romaine Salle des Fêtes – Voie Romaine Clux-Villeneuve

dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Clux-Villeneuve, Sane-et-Loire Autres Lieu Clux-Villeneuve Adresse Clux-Villeneuve Sane-et-Loire Voie Romaine Salle des Fêtes - Voie Romaine Ville Clux-Villeneuve lieuville Voie Romaine Salle des Fêtes - Voie Romaine Clux-Villeneuve Departement Sane-et-Loire

Marché de noël Clux-Villeneuve 2022-12-04 was last modified: by Marché de noël Clux-Villeneuve Clux-Villeneuve 4 décembre 2022 Clux-Villeneuve Salle des Fêtes - Voie Romaine Voie Romaine Clux-Villeneuve Sane-et-Loire Sane-et-Loire

Clux-Villeneuve Sane-et-Loire