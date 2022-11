Marché de Noël – Club Inner Wheel Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois

Oise

Marché de Noël – Club Inner Wheel Crépy-en-Valois, 25 novembre 2022, Crépy-en-Valois. Marché de Noël – Club Inner Wheel

Rue Nationale Crépy-en-Valois Oise

2022-11-25 – 2022-11-25 Crépy-en-Valois

Oise Noël approche à grand pas ! Il est temps de vous plonger dans l’ambiance des fêtes ! L’association crépynoise Inner Wheel vous donne rendez-vous vendredi 25 novembre de 14h à 18h et dimanche 26 novembre de 10h à 18h à la salle des fêtes pour une vente de cadeaux de Noël au profit des enfants malades ou en situation de handicap. Entrée libre. Noël approche à grand pas ! Il est temps de vous plonger dans l’ambiance des fêtes ! L’association crépynoise Inner Wheel vous donne rendez-vous vendredi 25 novembre de 14h à 18h et dimanche 26 novembre de 10h à 18h à la salle des fêtes pour une vente de cadeaux de Noël au profit des enfants malades ou en situation de handicap. Entrée libre. antoinette.codbessin@wanadoo.fr +33 6 14 60 09 52 Crépy-en-Valois

dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois, Oise Autres Lieu Crépy-en-Valois Adresse Rue Nationale Crépy-en-Valois Oise Ville Crépy-en-Valois lieuville Crépy-en-Valois Departement Oise

Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crepy-en-valois/

Marché de Noël – Club Inner Wheel Crépy-en-Valois 2022-11-25 was last modified: by Marché de Noël – Club Inner Wheel Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois 25 novembre 2022 Crépy-en-Valois Oise Rue Nationale Crépy-en-Valois Oise

Crépy-en-Valois Oise