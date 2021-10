Marché de Noël Clohars-Carnoët, 28 novembre 2021, Clohars-Carnoët.

Marché de Noël 2021-11-28 – 2021-11-28 Salle des fêtes Kergueguen le Bourg

Clohars-Carnoët Finistère

* L’amicale sélectionnera les 35 exposants parmi les candidatures. Ne seront prises en compte que les candidatures de créateurs ou producteurs pouvant justifier d’un statut de professionnel.

* Gratuité pour les exposants et les visiteurs, un lot d’une valeur minimum de 30€ sera demandé pour la tombola et une réduction pour les bénévoles engagés dans l’événement serait appréciée pour leurs achats le jour J.

* Lieux : Salle des fêtes et chapiteau parking de la salle des fêtes . Le lieu d’exposition de chaque créateur sera décidé par tirage au sort en présence de créateurs scrutateurs. Arrivée des exposants 8h30.

+33 2 98 71 53 90

* L’amicale sélectionnera les 35 exposants parmi les candidatures. Ne seront prises en compte que les candidatures de créateurs ou producteurs pouvant justifier d’un statut de professionnel.

* Gratuité pour les exposants et les visiteurs, un lot d’une valeur minimum de 30€ sera demandé pour la tombola et une réduction pour les bénévoles engagés dans l’événement serait appréciée pour leurs achats le jour J.

* Lieux : Salle des fêtes et chapiteau parking de la salle des fêtes . Le lieu d’exposition de chaque créateur sera décidé par tirage au sort en présence de créateurs scrutateurs. Arrivée des exposants 8h30.

dernière mise à jour : 2021-10-16 par