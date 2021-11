Cléron Cléron Cléron, Doubs Marché de Noël Cléron Cléron Catégories d’évènement: Cléron

Doubs

Marché de Noël Cléron, 4 décembre 2021, Cléron. Marché de Noël Zone artisanale Hameau du Fromage Cléron

2021-12-04 – 2021-12-05 Zone artisanale Hameau du Fromage

Cléron Doubs Cléron Venez assister au marché de Noël de Cléron ! Nombreuses animations : Tombola avec de nombreux lots (Repas au hameau du fromage, activités de plein air avec le Canoë Café et colis gourmands…), vente de sapins de Noël, animations au village de Cléron, artisanat local au village et au hameau, soirée dansante au hameau du fromage. commercial@hameaudufromage.com +33 3 81 62 41 51 Venez assister au marché de Noël de Cléron ! Nombreuses animations : Tombola avec de nombreux lots (Repas au hameau du fromage, activités de plein air avec le Canoë Café et colis gourmands…), vente de sapins de Noël, animations au village de Cléron, artisanat local au village et au hameau, soirée dansante au hameau du fromage. Zone artisanale Hameau du Fromage Cléron

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

Détails Catégories d’évènement: Cléron, Doubs Autres Lieu Cléron Adresse Zone artisanale Hameau du Fromage Ville Cléron lieuville Zone artisanale Hameau du Fromage Cléron