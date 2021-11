MARCHÉ DE NOËL Clermont-l’Hérault, 1 décembre 2021, Clermont-l'Hérault.

MARCHÉ DE NOËL Clermont-l’Hérault

2021-12-01 06:00:00 – 2021-12-01 18:00:00

Clermont-l’Hérault Hérault

De 6h à 18h, à la « Zone Expo Vente » (route de Nébian), marché de Noël avec animations familiales (cerf-volant, voiture téléguidée…), restauration et buvette sur place et aire de pique-nique gratuite. Tarifs exposants entre 5 € et 24 €. Règles sanitaires : gestes barrières, masques et gel hydroalcoolique au stand obligatoires.

+33 6 41 95 36 66

Clermont-l’Hérault

