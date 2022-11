Marché de Noël Cléder Cléder Catégories d’évènement: Cléder

Finistère

Marché de Noël Cléder, 11 décembre 2022, Cléder. Marché de Noël

Cléder Finistère

2022-12-11 – 2022-12-11 Cléder

Finistère Cléder Organisé par le jumelage Cléder-Taninges. Restauration sur place menus de 10 à 12€ (huitres, tartiflette, crêpes…), Tartiflette à emporter sur réservation 8€. Réservations jusqu’au 30 novembre. cledertaninges@yahoo.fr +33 6 23 01 17 80 Cléder

dernière mise à jour : 2022-11-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

Détails Catégories d’évènement: Cléder, Finistère Autres Lieu Cléder Adresse Cléder Finistère OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX Ville Cléder lieuville Cléder Departement Finistère

Cléder Cléder Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cleder/

Marché de Noël Cléder 2022-12-11 was last modified: by Marché de Noël Cléder Cléder 11 décembre 2022 Cléder Cléder Finistère OT ROSCOFF COTE DES SABLES enclos paroissiaux finistère

Cléder Finistère