Marché de Noël Cléder, 12 décembre 2021, Cléder. Marché de Noël 2021-12-12 10:00:00 – 2021-12-12 18:00:00 Salle Kan Ar Mor, intérieur et extérieur 1B Place Charles de Gaulle

Cléder Finistère Plus de 50 stands, gastronomie, bijoux, peinture, jouets de bois, patinoire, sculpture sur ballon, visite du Père Noël, restauration sur place (huitres, tartiflette, crêpes…) Plus de 50 stands, gastronomie, bijoux, peinture, jouets de bois, patinoire, sculpture sur ballon, visite du Père Noël, restauration sur place (huitres, tartiflette, crêpes…) dernière mise à jour : 2021-10-15 par

