Claville-Motteville Claville-Motteville Claville-Motteville, Seine-Maritime Marché de Noël Claville-Motteville Claville-Motteville Catégories d’évènement: Claville-Motteville

Seine-Maritime

Marché de Noël Claville-Motteville, 21 novembre 2021, Claville-Motteville. Marché de Noël Salle du temps libre 10 place Bance Claville-Motteville

2021-11-21 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-21 17:00:00 17:00:00 Salle du temps libre 10 place Bance

Claville-Motteville Seine-Maritime Claville-Motteville Venez nombreux au marché de Noël de Claville-Motteville ! Créateurs de Claville et de la région vous attendent pour cet événement incontournable ! Information complémentaire : Pass sanitaire obligatoire. Venez nombreux au marché de Noël de Claville-Motteville ! Créateurs de Claville et de la région vous attendent pour cet événement incontournable ! Information complémentaire : Pass sanitaire obligatoire. +33 6 89 52 99 00 Venez nombreux au marché de Noël de Claville-Motteville ! Créateurs de Claville et de la région vous attendent pour cet événement incontournable ! Information complémentaire : Pass sanitaire obligatoire. Salle du temps libre 10 place Bance Claville-Motteville

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Claville-Motteville, Seine-Maritime Autres Lieu Claville-Motteville Adresse Salle du temps libre 10 place Bance Ville Claville-Motteville lieuville Salle du temps libre 10 place Bance Claville-Motteville