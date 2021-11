Cherveux Cherveux Cherveux, Deux-Sèvres Marché de Noël – Cherveux Cherveux Cherveux Catégories d’évènement: Cherveux

2021-11-27 10:00:00 – 2021-11-27 17:00:00

Cherveux Deux-Sèvres Cherveux L’APE de Cherveux vous propose un marché de Noël.

Vous y retrouverez des fabrications artisanales et des exposants professionnels. Buvette sur place.

Présence du Père Noël ! Pass sanitaire obligatoire

Entrée gratuite APE Cherveux

Cherveux

