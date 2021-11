Cherrueix Cherrueix Cherrueix, Ille-et-Vilaine Marché de Noël Cherrueix Cherrueix Catégories d’évènement: Cherrueix

Marché de Noël Cherrueix, 27 novembre 2021, Cherrueix.

2021-11-27

Cherrueix Ille-et-Vilaine Cherrueix Exposants et artisans seront présents pour ce marché de Noël : vente de sapins, créations artisanales, vin chaud et petite restauration ainsi qu’une tombola. Visite du Père Noël à 15h Atelier « bûche et / ou couronne » auxplantesdelabaie@yahoo.com +33 2 99 48 96 98 Exposants et artisans seront présents pour ce marché de Noël : vente de sapins, créations artisanales, vin chaud et petite restauration ainsi qu’une tombola. Visite du Père Noël à 15h Atelier « bûche et / ou couronne » Aux Plantes de la Baie 2 le Bois Robin Cherrueix

