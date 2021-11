Cherré-Au Cherré-Au Cherré-Au, Sarthe MARCHÉ DE NOËL Cherré-Au Cherré-Au Catégories d’évènement: Cherré-Au

Sarthe

MARCHÉ DE NOËL Cherré-Au, 18 décembre 2021, Cherré-Au. MARCHÉ DE NOËL Cherré-Au

2021-12-18 – 2021-12-19

Cherré-Au Sarthe Cherré-Au Samedi de 11h à 20h et Dimanche de 11h à 18h. Restauration sur place. Arrivée du Père Noël Samedi et Dimanche 15h30. Port du masque obligatoire en intérieur. Pass sanitaire obligatoire à l’entrée du Marché ou Test négatif de moins de 72h. +33 2 43 93 16 11 Samedi de 11h à 20h et Dimanche de 11h à 18h. Restauration sur place. Arrivée du Père Noël Samedi et Dimanche 15h30. Port du masque obligatoire en intérieur. Pass sanitaire obligatoire à l’entrée du Marché ou Test négatif de moins de 72h. Cherré-Au

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Cherré-Au, Sarthe Autres Lieu Cherré-Au Adresse Ville Cherré-Au lieuville Cherré-Au