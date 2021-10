Chemazé Chemazé Chemazé, Mayenne MARCHÉ DE NOËL Chemazé Chemazé Catégories d’évènement: Chemazé

Mayenne

MARCHÉ DE NOËL Chemazé, 3 décembre 2021, Chemazé. MARCHÉ DE NOËL 2021-12-03 18:30:00 – 2021-12-03 21:00:00 Ecole Saint-Henry 16 Rue du Pin

Chemazé Mayenne Chemazé Le vendredi 3 décembre de 18h30 à 21h, l’APE de l’école Saint-Henry de Chemazé vous convie à son marché de Noël. Au programme :

– Chants des enfants

– Lecture de contes,

– Atelier cuisine

– Présence du Père Noël,

– Divers exposants avec créateurs, VDI,…

& Récupération des commandes cartables

Ecole Saint-Henry 16 Rue du Pin