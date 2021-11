Chauvoncourt Chauvoncourt Chauvoncourt, Meuse MARCHÉ DE NOËL Chauvoncourt Chauvoncourt Catégories d’évènement: Chauvoncourt

Meuse

MARCHÉ DE NOËL Chauvoncourt, 12 décembre 2021, Chauvoncourt. MARCHÉ DE NOËL Salle des Fêtes 2 rue du pâquis Chauvoncourt

2021-12-12 09:00:00 09:00:00 – 2021-12-12 19:00:00 19:00:00 Salle des Fêtes 2 rue du pâquis

Chauvoncourt Meuse Chauvoncourt Organisé par l’AFL de Chauvoncourt. Petite restauration le midi, huitres, foie gras, pâtés, vin chaud, crêpes. Pass sanitaire obligatoire.

les exposants : 5 € la table dans une salle couverte, chauffée. Possibilité d’exposer dehors. Réservation : 06 37 82 24 91 (Gaëlle).

Accès adapté aux personnes à mobilité réduite. +33 3 29 90 23 62 Salle des Fêtes 2 rue du pâquis Chauvoncourt

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Chauvoncourt, Meuse Autres Lieu Chauvoncourt Adresse Salle des Fêtes 2 rue du pâquis Ville Chauvoncourt lieuville Salle des Fêtes 2 rue du pâquis Chauvoncourt