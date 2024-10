MARCHÉ DE NOËL Chauvency-le-Château, samedi 30 novembre 2024.

MARCHÉ DE NOËL Chauvency-le-Château Meuse

L’association Chauvence-le-Château Loisirs organise son deuxième Marché de Noël, l’occasion de retrouver artisans, producteurs et autres commerçants.

Au programme animations et chants de Noël, visite du père Noël et promenades en calèches.Tout public

Début : 2024-11-30 13:00:00

fin : 2024-11-30 21:00:00

Chauvency-le-Château 55600 Meuse Grand Est chauvencylechateauloisirs.asso@gmail.com

