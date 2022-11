Marché de Noël Chaumeil Chaumeil ChaumeilChaumeil Catégories d’évènement: Chaumeil Chaumeil

Corrèze

Marché de Noël Chaumeil Chaumeil, 4 décembre 2022, ChaumeilChaumeil. Marché de Noël

Chaumeil Corrèze Chaumeil

2022-12-04 – 2022-12-04 Chaumeil

Corrèze Chaumeil Corrèze Le Bourg Maison des Monédières Chaumeil Stands en intérieur avec produits régionaux et de fêtes, artisanat, décorations et idées de cadeaux de Noël …

Stands en extérieur avec restauration.

Entrée gratuite. De 10h à 17h.

Renseignements au 05 55 21 30 36. amisjeansegurel@orange.fr +33 5 55 21 30 36 Chaumeil Chaumeil

dernière mise à jour : 2022-09-13 par OT d’Egletons

Détails Catégories d’évènement: Chaumeil Chaumeil, Corrèze Autres Lieu Chaumeil Chaumeil Adresse Chaumeil Corrèze OT d'Egletons Ville ChaumeilChaumeil lieuville Chaumeil Chaumeil Departement Corrèze

Chaumeil Chaumeil ChaumeilChaumeil Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaumeilchaumeil/

Marché de Noël Chaumeil Chaumeil 2022-12-04 was last modified: by Marché de Noël Chaumeil Chaumeil Chaumeil Chaumeil 4 décembre 2022 Chaumeil Chaumeil Corrze OT d'Egletons Corrze

ChaumeilChaumeil Corrèze