MARCHE DE NOEL

Stands en intérieur : produits régionaux et de fêtes, d’artisanat, décorations et idées de cadeaux de Noël,etc…

Stands en extérieur : Huitres, churros, crêpes, etc…

Restauration sur réservation avant le 25 Novembre 2021

Ouvert au public de 10 heures à 17 heures

Entrée gratuite. MESURES SANITAIRES PRISES :

*Contrôle à l’entrée du PASS ainsi que toutes autres mesures règlementaires ; les personnes qui

refuseront de s’y conformer ne seront pas admises

*Mise à disposition de nécessaire désinfectant et d’hygiène à l’entrée, à la sortie, aux sanitaires

*Entrée et sortie par 2 portes différentes

*Flèches de déplacement Maison des Monédières Chaumeil Chaumeil

