Marché de Noël Chauffailles Chauffailles Catégories d’évènement: Chauffailles

Saône-et-Loire

Marché de Noël Chauffailles, 11 décembre 2022, Chauffailles. Marché de Noël

Espace Julien Coquard (gymnase) rue Pierre de Coubertin Chauffailles Saône-et-Loire rue Pierre de Coubertin Espace Julien Coquard (gymnase)

2022-12-11 – 2022-12-11

rue Pierre de Coubertin Espace Julien Coquard (gymnase)

Chauffailles

Saône-et-Loire Chauffailles EUR Dimanche 11 Décembre aura lieu le 2ème marché de Noël au gymnase de Chauffailles !

Avec pas moins d’une soixantaine d’exposants artisans, producteurs, commerçants et associations.

Animations et restauration sur place.

Ouverture des portes de 9h à 18h. +33 3 85 26 55 00 rue Pierre de Coubertin Espace Julien Coquard (gymnase) Chauffailles

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Chauffailles, Saône-et-Loire Autres Lieu Chauffailles Adresse Chauffailles Saône-et-Loire rue Pierre de Coubertin Espace Julien Coquard (gymnase) Ville Chauffailles lieuville rue Pierre de Coubertin Espace Julien Coquard (gymnase) Chauffailles Departement Saône-et-Loire

Chauffailles Chauffailles Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chauffailles/

Marché de Noël Chauffailles 2022-12-11 was last modified: by Marché de Noël Chauffailles Chauffailles 11 décembre 2022 Chauffailles Espace Julien Coquard (gymnase) rue Pierre de Coubertin Chauffailles Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Chauffailles Saône-et-Loire