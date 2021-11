Marché de Noël Châtelaudren-Plouagat, 5 décembre 2021, Châtelaudren-Plouagat.

Marché de Noël Rue de la Grande Villeneuve Plouagat Châtelaudren-Plouagat

2021-12-05 – 2021-12-05 Rue de la Grande Villeneuve Plouagat

Châtelaudren-Plouagat 22170

L’amicale Laïque organise un marché de Noël.

En plus de la présence de nombreux exposants, créateurs et artisans, il y aura des animations pour les enfants : balade en calèche, photos avec le Père Noël, pêche à la ligne, ateliers créatifs…

Et de la restauration : galettes saucisses, frites et sandwichs, crêpes, gâteaux, chocolat chaud, vin chaud, bar à huîtres…

L’amicale Laïque organise un marché de Noël.

En plus de la présence de nombreux exposants, créateurs et artisans, il y aura des animations pour les enfants : balade en calèche, photos avec le Père Noël, pêche à la ligne, ateliers créatifs…

Et de la restauration : galettes saucisses, frites et sandwichs, crêpes, gâteaux, chocolat chaud, vin chaud, bar à huîtres…

Rue de la Grande Villeneuve Plouagat Châtelaudren-Plouagat

dernière mise à jour : 2021-10-28 par