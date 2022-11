Marché de Noël Châteaurenard, 2 décembre 2022, Châteaurenard.

Marché de Noël

Place des Allées Marcel Jullian, centre ville, salle de l’Espace Culturel et Festif Châteaurenard 13160

2022-12-02 – 2022-12-04

3 jours de féérie et de magie, une centaine d’exposants d’exception pour faire plaisir et se faire plaisir, la Maison du Père Noël pour éblouir petits et grands, la foire aux santons, l’une des plus belles traditions provençales, et le célèbre feu d’artifice…



Vendredi 2 Décembre (de 14h à 21h) :

De 14h à 19h : Foire aux santons à l’Espace culturel et festif de l’Etoile.

De 14h à 21h : Village de Noël et ses 100 exposants d’exception, Artisanat, décoration, gastronomie… aux Allées Marcel Jullian.

De 16h à 20h : La Maison du Père Noël, Place de La République.

De 17h à 1h30 : Ouverture de la Bodéga Joselito.

18h : Les écoles de Châteaurenard chantent Noël au Théâtre Pécout.

19h : Lancement des illuminations de Noël avec une envolée de surprises féériques… aux Allées Marcel Jullian





Samedi 3 Décembre (de 10h à 21h) :

De 10h à 19h : Foire aux santons à l’Espace culturel et festif de l’Etoile.

De 10h à 21h : Village de Noël et ses 100 exposants d’exception, Artisanat, décoration, gastronomie… aux Allées Marcel Jullian et Cours Carnot.

De 10h à 21h : Village des associations et borne à selfies sur l’Esplanade Isidore Rollande.

De 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h : La Maison du Père Noël, Place de La République.

11h : Lecture de contes par le Père Noël.

14h : Lecture de contes par le collectif Sayzel, Place de La République.

De 10h30 à 18h : Concours de descente en ski virtuel.

10h30 et 11h15 : Ciné Noël, la magie d’un film de Noël pour les enfants «Pirouette et le Sapin de Noël» Court-métrage de 24 minutes, dès 3 ans.

Dans la limite des places disponibles. Renseignements Médiathèque.

De 11h à 12h : Les Hivernales (courses au plan/encierros), aux Arènes. Entrée payante.

11h30, 14h30, 17h : Parade des peluches en centre-ville.

En journée : animations des associations au profit du téléthon, Avenue Marx Dormoy.

De 10h à 17h : Mur d’escalade, camion de pompier. Promenade en calèche, poneys. Bourse de décorations de Noël.

De 11h à 16h : Apéro de Noël à la Bodéga Joselito.

De 14h à 15h : Les Hivernales (courses au plan/encierros), aux Arènes. Entrée payante.

18h : Course nocturne. Vente de dossards le samedi à la Bodega Joselito. Participation en faveur du Téléthon.

19h30 : Défilé de véhicules lumineux en centre-ville. Un moment féérique avec le plus grand défilé de véhicules anciens lumineux

20h30 : Feu d’artifice.

De 19h à 1h30 : Santa Clauss, DJ Bubu Benhamou à la Bodéga Joselito.



Dimanche 4 Décembre (de 10h à 19h) :

De 8h à 13h : Marché dominical en centre ville.

A 11h : Apéro Domingo, DJ Bubu Benhamou à la Bodéga Joselito.

De 10h à 18h : Foire aux santons à l’Espace culturel et festif de l’Etoile.

De 10h à 19h : Village de Noël et ses 100 exposants d’exception, Artisanat, décoration, gastronomie… aux Allées Marcel Jullian.

De 10h à 17h : Village des associations et borne à selfies sur l’Esplanade Isidore Rollande. Animations des associations au profit du Téléthon. Avenue Marx Dormoy.

De 10h à 17h : Promenade en calèche, poneys. Bourse de décorations de Noël.

De 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h : La Maison du Père Noël, Place de La République.

11h : Lecture de contes, Place de La République.

De 10h30 à 17h : Concours de descente en ski virtuel. Bodega El Castillo.

14h30 : Concert de l’Harmonie du Conservatoire du Pays d’Arles au Théâtre Pécout.

16h30 : Chants de Noël par le groupe vocal Arc en ciel et la Chorale de la Régalide au Théâtre Pécout.

Marché de Noël : Chalets avec des exposants venus de toute la France.

+33 4 90 24 35 35 http://www.chateaurenard.com/

