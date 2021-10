Châteaumeillant Châteaumeillant Châteaumeillant, Cher Marché de Noël Châteaumeillant Châteaumeillant Catégories d’évènement: Châteaumeillant

Cher

Marché de Noël Châteaumeillant, 17 décembre 2021, Châteaumeillant. Marché de Noël 2021-12-17 – 2021-12-17

Châteaumeillant Cher Châteaumeillant Marché de Noël organisé par la Commission fêtes et cérémonies de la mairie de Châteaumeillant. Marché de Noël organisé par la Commission fêtes et cérémonies de la mairie de Châteaumeillant. Marché de Noël organisé par la Commission fêtes et cérémonies de la mairie de Châteaumeillant. cdcbgs dernière mise à jour : 2021-10-19 par OT CHATEAUMEILLANT

Détails Catégories d’évènement: Châteaumeillant, Cher Autres Lieu Châteaumeillant Adresse Ville Châteaumeillant lieuville 46.5621#2.20187