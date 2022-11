MARCHÉ DE NOËL Château-Salins Château-Salins Catégories d’évènement: Château-Salins

Moselle Château-Salins Château-Salins vous propose son marché de Noël Place de la Saline, vous y trouverez nos 32 chalets qui accueilleront artisans, producteurs, associations et commerçants de la région. Dans une ambiance chaleureuse, de nombreuses animations vous seront proposées : défilé de Lampions, spectacles, laser show, balade à poney, feu d’artifices, fanfare et groupes vocaux !

Restaurations et buvettes en extérieurs pour le samedi et repas à la salle polyvalente le dimanche. Venez nombreux partager un moment de convivialité sur le thème de Noël. +33 3 87 05 10 52 https://www.chateau-salins.fr/evenements/marche-de-noel-2022/ MAIRIE Château-Salins

