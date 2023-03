[Marché de Noël] Château de Miromesnil, 24 novembre 2023, Tourville-sur-Arques Tourville-sur-Arques.

[Marché de Noël] Château de Miromesnil

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime

2023-11-24 – 2023-11-26

Tourville-sur-Arques

Seine-Maritime

Tourville-sur-Arques

Pendant quelques jours, la demeure de Maupassant et des marquis de Miromesnil se pare de ses plus beaux atours festifs !

Un feu de cheminée brûle dans chaque pièce, les plafonds et et les extérieurs du Château sont parés d’une décoration délicate et enchanteresse, digne d’un conte de fées ! Petits et grands sont complètement immergés dans une ambiance magique propre aux fêtes de fin d’année.

Les créateurs, artisans et autres exposants remplacent les collections et mobiliers habituels et proposent des articles de décoration raffinés, des bijoux fait-main ou encore des produits gastronomiques régionaux.

On en profite pour faire de jolies emplettes, mais aussi pour prendre un petit goûter confortablement installé au salon de thé aménagé dans la cuisine.

chateaumiromesnil@orange.fr +33 2 35 85 02 80 http://www.chateaumiromesnil.com/

