Chassignelles Chassignelles Chassignelles, Yonne Marché de Noël – Chassignelles Chassignelles Chassignelles Catégories d’évènement: Chassignelles

Yonne

Marché de Noël – Chassignelles Chassignelles, 12 décembre 2021, Chassignelles. Marché de Noël – Chassignelles Chassignelles

2021-12-12 – 2021-12-12

Chassignelles Yonne Chassignelles Marché de Noël à Chassignelles, sous la halle, le Dimanche 12 Décembre de 9h à 18h. AU programme : artisanat, terroir, animations pour petits et grands ! https://www.facebook.com/evenements.chassignelles Marché de Noël à Chassignelles, sous la halle, le Dimanche 12 Décembre de 9h à 18h. AU programme : artisanat, terroir, animations pour petits et grands ! Chassignelles

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

Détails Catégories d’évènement: Chassignelles, Yonne Autres Lieu Chassignelles Adresse Ville Chassignelles lieuville Chassignelles