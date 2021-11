Charolles Charolles 71120, Charolles Marché de Noël Charolles Charolles Catégories d’évènement: 71120

Charolles

Marché de Noël Charolles, 28 novembre 2021, Charolles. Marché de Noël Charolles

2021-11-28 – 2021-11-28

Charolles 71120 Charolles EUR Profitez du Marché de Noël pour découvrir les produits du terroir et l’artisanat d’art du territoire afin de confectionner vos cadeaux de fin d’année. ot-charolles@legrandcharolais.fr +33 3 85 24 05 95 Profitez du Marché de Noël pour découvrir les produits du terroir et l’artisanat d’art du territoire afin de confectionner vos cadeaux de fin d’année. Charolles

dernière mise à jour : 2021-10-30 par

Détails Catégories d’évènement: 71120, Charolles Autres Lieu Charolles Adresse Ville Charolles lieuville Charolles