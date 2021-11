MARCHÉ DE NOËL Champtocé-sur-Loire, 4 décembre 2021, Champtocé-sur-Loire.

MARCHÉ DE NOËL Champtocé-sur-Loire

2021-12-04 – 2021-12-04

Champtocé-sur-Loire Maine-et-Loire Champtocé-sur-Loire

Venez profiter d’une multitude d’animations lors de ce marché de Noël organisé par les commerçants et associations de la commune !

Marché de producteurs et créateurs locaux, rencontre avec la mère Noël et très certainement avec le père Noël, shooting photo spécial Noël, chants de Noël, distribution de bonbons, illumination et inauguration des nouveaux décors, jeux en bois, buvette, tombola, … et plein d’autres surprises !

Venez participer au Marché de Noël à Champtocé sur Loire !

croixdesable@gmail.com

Venez profiter d’une multitude d’animations lors de ce marché de Noël organisé par les commerçants et associations de la commune !

Marché de producteurs et créateurs locaux, rencontre avec la mère Noël et très certainement avec le père Noël, shooting photo spécial Noël, chants de Noël, distribution de bonbons, illumination et inauguration des nouveaux décors, jeux en bois, buvette, tombola, … et plein d’autres surprises !

Champtocé-sur-Loire

dernière mise à jour : 2021-11-17 par