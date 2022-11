MARCHÉ DE NOËL CHAMPIGNEULLES

2022-12-10 14:00:00 – 2022-12-10 18:00:00 Le Comité des Fêtes de Champigneulles vous invite à son marché de Noël. Les 27 exposants présents proposent la création de bijoux en aluminium, vente de pierres précieuses, décoration de Noël avec sapin en bois, ou encore décorations pour tables.

La vente de champagne, vin et autres produits du terroirs sera également au rendez-vous. Le Comité assurera une petite restauration rapide ainsi qu’une buvette ( café, chocolat chaud, bières de Noël ect..) et des crêpes.

Sera également présent à l’extérieur de la salle le « Tookiiz thai food », qui propose de la cuisine Thaïlandaise. Sur l’espace de la scène se tiendra une mini exposition comportant une ville en LEGO entièrement illuminée avec une mise en scène du défilé de la Saint Nicolas et du marché de noël en son centre. Les visiteurs pourrons également admiré la réplique de la mairie de Champigneulles. Le Père Noël sera présent pour distribuer des bonbons aux enfants et faire des photos jusqu’à 17 heures. Les enfants pourront déposer au Père-Noël leur dessin. Une sélection de deux dessins sera faite et les deux gagnants remporteront une boite de LEGO chacun ! cdf-champigneulles@laposte.net +33 3 83 36 59 83 dernière mise à jour : 2022-11-16 par

