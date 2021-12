Champeix Champeix Champeix, Puy-de-Dôme Marché de Noël Champeix Champeix Catégories d’évènement: Champeix

Puy-de-Dôme

Marché de Noël Champeix, 18 décembre 2021, Champeix. Marché de Noël Studio Tika Photographie 1 rue de la forge Champeix

2021-12-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-19 18:00:00 18:00:00 Studio Tika Photographie 1 rue de la forge

Champeix Puy-de-Dôme Champeix Créé par des femmes : 100% art et artisanat, 100% local, 100% magie de Noël contact@tikaphotographie.com +33 6 50 16 64 76 https://www.tikaphotographie.com/ Studio Tika Photographie 1 rue de la forge Champeix

dernière mise à jour : 2021-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Champeix, Puy-de-Dôme Autres Lieu Champeix Adresse Studio Tika Photographie 1 rue de la forge Ville Champeix lieuville Studio Tika Photographie 1 rue de la forge Champeix