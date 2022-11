Marché de Noël Champagney Champagney Catégories d’évènement: Champagney

Haute-Saône

Marché de Noël Champagney, 10 décembre 2022, Champagney. Marché de Noël

Place du Général De Gaulle Salle des Fêtes Champagney Haute-Saône Salle des Fêtes Place du Général De Gaulle

2022-12-10 – 2022-12-10

Salle des Fêtes Place du Général De Gaulle

Champagney

Haute-Saône Le Comité d’animation de Champagney organise le marché de Noël à la salle des Fêtes. Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h. Poêlée d’andouillettes – frites sur réservation au 06 15 65 23 37

Buvette et petite restauration sur place par les associations locales.

Manège pour les enfants.

Le père Noël sera présent samedi et dimanche à 16h.

Dimanche à 15h animation musicale avec Lucky People Percussions. cac.champagney@gmail.com Salle des Fêtes Place du Général De Gaulle Champagney

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Champagney, Haute-Saône Autres Lieu Champagney Adresse Champagney Haute-Saône Salle des Fêtes Place du Général De Gaulle Ville Champagney lieuville Salle des Fêtes Place du Général De Gaulle Champagney Departement Haute-Saône

Champagney Champagney Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champagney/

Marché de Noël Champagney 2022-12-10 was last modified: by Marché de Noël Champagney Champagney 10 décembre 2022 Champagney Haute-Saône Place du Général De Gaulle Salle des Fêtes Champagney Haute-Saône

Champagney Haute-Saône