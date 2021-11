MARCHÉ DE NOËL – CHAMPAGNÉ Champagné, 11 décembre 2021, Champagné.

La ville de Champagné vous invite au

MARCHÉ DE NOËL

SAMEDI 11 DECEMBRE 2021

15h à 22h Place de l’Eglise – gratuit

Venez nombreux !

Le jour du Marché de Noël, notre partenaire, le Comité des fêtes, ouvre les festivités avec un film de Noël à 14h salle polyvalente. Puis le défilé en fanfare avec le Père-Noël conduira les enfants jusqu’au Marché de Noël place de l’église.

De 15h à 22h, la place se drape de magie et de gourmandise : stands gastronomie et artisanat, balades à poneys, mini-ferme, stand du Père-Noël, crèche provençale dans l’église, manège, maquillage pour enfants, sans oublier les gourmandises qui réchauffent l’ambiance hivernale.

Restauration sur place.

Animations de 15h à 22h avec « Mano le clown », « Valentin et son orgue de barbarie », « Les Zazoux » : duo burlesque et tour de chant vitaminé.

En soirée, concert « Du Gospel à la Soul » dans l’église (entrée libre).

http://www.ville-champagne.fr +33 2 43 89 50 14

