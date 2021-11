Challuy Challuy Challuy, Nièvre Marché de Noël : Challuy Challuy Challuy Catégories d’évènement: Challuy

Nièvre

Marché de Noël : Challuy Challuy, 17 décembre 2021, Challuy. Marché de Noël : Challuy Challuy

2021-12-17 17:00:00 – 2021-12-17

Challuy Nièvre Challuy « Noël à l’Américaine » de 17h à minuit dans le bourg.

Plusieurs animations sur place : décoration d’un sapin de 7m (à côté de la salle des fêtes), concours de boules de Noël (lot à

gagner), présence du Père Noël, marché artisanal (produits locaux), spectacle de marionnettes, démonstration de danses

américaines, buvette et restauration.

Infos au 03 86 37 59 88 +33 3 86 37 59 88 https://www.mairie-challuy.fr/ « Noël à l’Américaine » de 17h à minuit dans le bourg.

Plusieurs animations sur place : décoration d’un sapin de 7m (à côté de la salle des fêtes), concours de boules de Noël (lot à

gagner), présence du Père Noël, marché artisanal (produits locaux), spectacle de marionnettes, démonstration de danses

américaines, buvette et restauration.

Infos au 03 86 37 59 88 Challuy

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Challuy, Nièvre Autres Lieu Challuy Adresse Ville Challuy lieuville Challuy