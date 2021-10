Cérilly Cérilly Allier, Cérilly Marché de Noël Cérilly Cérilly Catégories d’évènement: Allier

Cérilly

Marché de Noël Cérilly, 28 novembre 2021, Cérilly. Marché de Noël 2021-11-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-28 18:00:00 18:00:00 Rue de la Croix Blanche Parc des Expositions

Cérilly Allier L’association Les Bambinos et la Municipalité de Cérilly vous proposent leur Marché de Noël, le Dimanche 28 Novembre 2021, de 10h à 18h, au Parc des expositions de Cérilly. dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Cérilly Autres Lieu Cérilly Adresse Rue de la Croix Blanche Parc des Expositions Ville Cérilly lieuville 46.62115#2.82561