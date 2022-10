Marché de Noël – Céramique de Noël Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Catégories d’évènement: Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Marché de Noël – Céramique de Noël Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, 3 décembre 2022

2022-12-03 – 2022-12-04

Yonne Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 15 céramistes locaux : Sophie BIDOT, Sophie BUQUET, Anatole-Blaise COUPECHOUX et Marie-Laure MATHIS, Laurie DA COSTA GONCALVES, Isabelle DAUCOURT, Isabelle DEBRUYERE, Charles-Henri GUIEBA, Fanny LE YAOUANQ, Virgile LOYER, Sophy MACKEITH, Lorraine PATOIR, Sylvestre RIVIERE, Dauphine SCALBERT, Alexandra SCHENKE, Emilie VANHAECKE.

Atelier gratuit « Déco de noël » pour les enfants, tombola et buvette de Noël. +33 3 86 74 75 38

